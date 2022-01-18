Радаев рассказал, как саратовский врач убедила привиться антиваксера из-за рубежа

Валерий Радаев

Губернатор Валерий Радаев в ходе заседания координационного совета по коронавирусу 18 января заявил, что медикам специалистам надо продолжать убеждать в необходимости прививок самых ярых антипрививочников. В подкреплении своих слов он рассказал «абсолютно реальную историю», которую в свою очередь недавно услышал сам.

- Наш саратовский иммунолог общался по мессенджеру со знакомой, уроженкой Саратова, проживающей в другой стране. Эта женщина – ярый антиваксер. И наш доктор несколько дней переписывалась с ней и подробно объясняла, как действует вакцина и насколько она безопасна. То есть на экспертном уровне давала неформальные пояснения. Через три дня ее знакомая привилась. Этот случай еще раз доказывает, насколько убедительным может быть мнение специалиста, который готов отвечать на любые вопросы, - рассказал Радаев.

Он еще раз призвал минздрав вывести просветительскую работу на системный уровень, чтобы все слои населения имели доступ к подобным встречам и контактам со специалистами.

Речь идет о живом общении подчеркнул глава региона, а не только телевидение или радио.

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