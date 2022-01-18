Питался только алкоголем: Повар обокрал кафе в Хвалынском парк-отеле, побив большую часть бутылок с элитным спиртным

Хвалынские курорты - это не только горнолыжные спуски... Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранее судимый повар обокрал кафе в хвалынском парк-отеле, где работал. Все то, что не разбил во время пьяной ночной вылазки мужчина увез с собой в Балаково и до приезда оперативников питался буквально одним элитным алкоголем.

Полиция быстро вычислила подозреваемого в краже алкоголя. Продуктов и денег из кафе на территории парк-отеля в Хвалынске.

Представитель базы отдыха, который обратился с заявлением о краже, уточнил, что неизвестные разбили окно в кафе, похитили дорогой алкоголь и продукты на 46 тысяч и еще две тысячи рублей прихватили из кассы.

Подозрения пали на 41-летнего ранее судимого мужчину. Который только месяц назад устроился на работу в парк-отель поваром.

В день кражи повар хорошо отметил праздники, а когда спиртное закончилось, потребовал продолжения банкета. Память ему подсказала, что даже ночью в кафе можно раздобыть спиртное – там есть холодильники с различными напитками.

В кафе он проник, разбив окно.

- Поскольку фигурант был изрядно пьян, бутылки не шли к нему в руки с первого раза – большая часть выскальзывала и разбивалась о пол. Кое-как повар смог погрузить в мешки сырую рыбу и мясо, бокалы, чайник, более 15 бутылок элитного алкоголя, прихватил 2 тысячи рублей наличными из кассы и был таков. Далее на попутках он добрался до города Балаково, где снимает жилище и до момента задержания, можно сказать, «питался» одним алкоголем, - обрисовали в ГУ МВД по Саратовской области состояние, в котором нашли подозреваемого.

Теперь уже бывший повар сознался в краже и по решению суда взят под стражу.

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