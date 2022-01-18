Житель Саратова избил врача «скорой», об этом сообщает УМВД города. Инцидент произошел в квартире на Шелковичной. 51-летний горожанин напал на медработника «скорой помощи» и нанес ему травмы, мотивы его поступка не сообщаются.

Вчера вечером, 17 января, агрессора доставили в отдел полиции №6. Пок4а на него составили протокол о мелком хулиганстве.

Напомним, вчера аналогичное происшествие было в Новых Бурасах. 43-летний пьяный мужчина напал на женщину-фельдшера. Протрезвев, гражданин публично покаялся в своем поведении и попросил прощения у пострадавшей.

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