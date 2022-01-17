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Происшествия17 января 2022 10:50

Напавший на фельдшера в Новых Бурасах записал видео с извинениями

43-летний агрессор был пьян
Наталия Калинина
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Напавший на фельдшера в Новых Бурасах мужчина записал видео с извинениями. ГУ МВД по Саратовской области сообщает о результатах работы.

Инцидент произошел 15 января в одном из сел Новобурасского района. По версии правоохранителей, 43-летний местный житель в тот день был сильно пьян. Он поскользнулся, упал и разбил лицо. Пришлось прийти в больницу за помощью.

Женщина-фельдшер обработала рану пациенту и собиралась наложить швы, но он вдруг ударил ее в лицо и плечо, выскочил на улицу и скрылся. Подозреваемого позже задержала полиция.

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