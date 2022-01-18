Саратовцы позвонили свыше 70 тысяч раз в службу 122 по вопросам COVID-19

За неполные 13 месяцев работы в Саратовской области единая служба 122 по вопросам COVID-19 приняла свыше 70 тыс. звонков. Больше всего жители интересовались записью на вакцинацию – 38%, записью на ПЦР-тест – 11% , и вызовом врача – 6,5%. Об этом "КП-Саратов" сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Напомним, структура работает в регионе с ноября 2020 года. Операторы call-центра помогают людям оперативно связаться с больницами и «скорой помощью», получить консультацию специалиста, записаться на прививку, узнать о прохождении компьютерной томографии и другое.

На улучшение работы службы 122 в этом году Саратовская область получила 10,5 млн рублей.

В 2021 году по вопросам недозвона по номеру 122 жители Саратовской области на «Госуслугах» оставили 41 сообщение. В этом году жалобы еще не поступали.

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