В Саратове предложили поменять местами памятники Кирову, Семенову и Вавилову

Памятник Вавилову стоит в завершении проспекта Кирова Фото: Ольга Симонова

В Саратовской областной думе 18 января прозвучало предложение переставить с места на место несколько памятников. Инициативу выдвинул Сергей Удалов, депутат от ЛДПР, на заседании комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике.

Он обратил внимание, что бюсты и памятники политическому деятелю Сергею Кирову, академику Николаю Семенову и генетику Николаю Вавилову находятся не на тех улицах, которые носят их имена. По его мнению. Они располагаются «не по логическому местоположению»

- Бюст Кирова стоит на Московской. В то же время на улице Вавилова стоит бюст Семенова. Мне кажется, его надо на место Кирова, а Кирова на место Вавилова, - предложил депутат.

Коллеги его не поддержали. Председатель комитета Алексей Наумов заметил, что вмешиваться в городскую среду – тема деликатная, тем более, если это касается памятников, это может привести к цепной реакции. И главное неясно, за чей счет все это должно происходить.

Пока памятники останутся на своих местах.

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