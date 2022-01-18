В Саратове снова остановились трамваи и троллейбусы на семи маршрутах

Трамвай сломался и остановил движение семи маршрутов электротранспорта

Как сообщил корреспондент КП-Саратов», утром 18 января на улице Вавилова сломался вагон маршрута №11. В результате прекращено движение сразу четырех трамвайных маршрутов - №№3, 11,9,10.

Кроме этого, из-за того, что на обочине дороги напротив сломавшегося вагона припаркован автомобиль, мимо аварии не могут проехать также троллейбусы маршрутов №16,2, 2А.

Троллейбусы не могут проехать из-за аварии трамвая

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