Валерий Радаев передумал увеличивать надбавки к пенсиям чиновников Саратовской области

Вчера, 17 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил изменения в закон о повышении денежного довольствия региональных чиновников.

- Представленный проект закона Саратовской области предусматривает отмену повышения размера ежемесячной доплаты к пенсии лиц, замещавших государственные должности Саратовской области, обусловленного вступлением в силу с 1 октября 2021 года Закона области от 29 сентября 2021 года № 96-ЗСО "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области", которым было предусмотрено повышение в 1,25 раза размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Саратовской области, - пишут чиновники в пояснительной записке.

Таким образом, изменения коснутся только пенсий госслужащих. Зарплаты по-прежнему остаются увеличенными на 25%.

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