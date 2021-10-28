В Саратовской области выделено 290 миллионов рублей на зарплаты чиновников

Вчера, 27 октября, в саратовской облдуме прошло заседания, в рамках которого было одобрено выделение 290 миллионов на повышение зарплат чиновникам. Депутаты приняли поправки в бюджет области на этот год.

Помимо многочисленных проектов по социальной поддержке и благоустройству в бюджете также было предусмотрено выделение средств на увеличение зарплат чиновников, в том числе высшего ранга. Повышаются также зарплаты депутатов. Всего на эти нужды будет направлено 287,9 миллионов до конца года.

Напомним, ранее Николай Панков рассказал о принятии федерального бюджета в Госдуме.

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