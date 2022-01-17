Первые пролеты нового моста над железной дорогой в Татищево поступят на стройку до конца января

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После 27 января в Татищевский район поступят первые пролеты для монтажа стальных конструкций автомобильного путепровода у ж/д перегона Курдюм.

Стройка моста над железной дорогой продолжается, активные работы на объекте возобновились с 3 января и идут согласно графику. Как заявил в своем телеграм-канале председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, угрозы отставания от запланированных ранее сроков нет.

- Как говорил ранее, этот объект очень важен не только для жителей населенного пункта, которые ждали его почти 25 лет, но и для всей дорожной инфраструктуры региона. Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина и федеральному финансированию, - заметил Бусаргин.

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