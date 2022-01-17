Недалеко от правительства и областной думы саратовцы рискуют быть убитыми глыбами льда

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Жители Саратова продолжают рисковать жизнь в самом центре города из-за неубранных с крыш глыб льда. На улице Московская очевидец запечатлел ледяные наросты на карнизах и архитектурных формах старинных особняков. Несмотря на то, что оттепель, после которых они появились, прошла уже давно, их никто не торопится убирать. Увещевания на этот счет со стороны руководства области и города на местные УК впечатления не производят.

- Над саратовцами в прямом смысле нависла опасность! Крыши зданий обросли стройными рядами сосулек, которые грозят вот-вот упасть на головы прохожим. Один из примеров по ул. Московской, почти рядом со зданиями Правительства Саратовской области и областной Думой. Почти с каждой крыши свисают сосульки, да ещё какие. Зайти или выйти в магазин опасно — ледяные глыбы прямо над дверями, - сообщила жительница Саратова Ирина. Она поделилась фотографиями огромных сосулек.

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Пока остается только надеяться, что никого не убьет и не покалечит упавшей глыбой на улице Московская. На фото - здания по Московской, 59 и Радищева, 30. По этой улице ходили бы на работу министры и областные депутаты, если бы они передвигались по городу пешком. Рядом также здание первого кассационного суда.

- Удивительно, неужели власти не видят то, что под их «носом» происходит? Люди!!! Ваша халатность может лишить жизни человека!!!! Можно лишь догадываться, как обстоят дела на отдаленных улицах. Все эти разговоры на совещаниях о благополучии населения, все во благо людей - пустословие, доказанное делами, - написала жительница Саратова Ирина.

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