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Общество17 января 2022 13:16

Первым заместителем главы минздрава Саратовской области стала Елена Степченкова

На этом посту она сменила Станислава Шувалова
Наталия Калинина
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Елена Александровна Степченкова

Елена Александровна Степченкова

Первым заместителем главы минздрава Саратовской области стала Елена Александровна Степченкова. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Степченкова окончила Саратовский медицинский институт. Работала врачом в воинской части, в органах соцзащиты. В 1993 стала врачом-кардиологом в 3-й Советской больнице.

До того, как занять освобожденную Станиславом Шуваловым должность, Елена была заместителем директора по медицинской части Клинического центра ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского».

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