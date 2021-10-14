Станислав Шувалов опроверг слухи о своем увольнении из минздрава Саратовской области

Сегодня, 14 октября, на посвященном коронавирусу брифинге в Саратовском минздраве первый советник главы ведомства Станислав Шувалов опроверг слухи о своём увольнении.
Сегодня в СМИ начали распространять информацию о том, что Шувалов покидает пост. Чиновник прокомментировал это так:
- Спасибо за внимание к моей скромной персоне. Я веду брифинг и работаю в министерстве здравоохранения Саратовской области.
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