Станислав Шувалов опроверг слухи о своем увольнении из минздрава Саратовской области

Сегодня, 14 октября, на посвященном коронавирусу брифинге в Саратовском минздраве первый советник главы ведомства Станислав Шувалов опроверг слухи о своём увольнении.

Сегодня в СМИ начали распространять информацию о том, что Шувалов покидает пост. Чиновник прокомментировал это так:

- Спасибо за внимание к моей скромной персоне. Я веду брифинг и работаю в министерстве здравоохранения Саратовской области.

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