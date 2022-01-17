Где в Саратове будут эвакуировать машины 17 и 18 января

Уборка снега в Саратове продолжится с эвакуацией машин на улицах

Комплексная уборка снега продолжается по Саратову, вместе со службой эвакуации машин и работниками ГИБДД.

Вечером 17 января ограничение для парковки и проезда водятся по улице Рахова (от Соколовой до Большой Горной), по улице Московская (от Университетской до Астраханской, а также от Рахова до Вольской), по улице Антонова (малая) (от трамвайного переезда в сторону Топольчанской), а также по улице Черниговская (от Овражной до Романтиков).

Завтра, 18 января, с 08.00 до 17.00 лучше не парковаться на Рахова (от ул. Б.Горная до ул. Посадского), на Блинова (вдоль домов 19,21,23,25) и на Международном проезде (от ул. Мира до ул. Международная).

Саратовских автолюбителей предупреждают, что продолжатся по патрулированию центральных улиц и основных магистралей, поэтому там лучше также не нарушать правила парковки и остановки, иначе придется искать свое авто на штраф-стоянке.

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