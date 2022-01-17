Роман Бусаргин предложил сменить чиновников в нескольких районных администрациях

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Работа межведомственной комиссии по мобилизации доходов и борьбе с нелегальной занятостью в Саратовской области за 2021 год в консолидированный бюджет региона удалось привлечь более 1,5 млрд рублей. И это только прямыми поступлениями. Только за счет проработки 4410 предпринимателей, «применявших агрессивную налоговую политику», налоговая база выросла почти на миллиард рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Роман Бусаргин.

Наибольшее число таких «агрессивных» налогоплательщиков были в Саратове (3565 единиц), только из областного центра в бюджет поступили дополнительно – 129,1 млн рублей.

Нарушения трудового законодательства выявили в 7742 компаниях, почти три тысячи дел по ним направлены в государственную инспекцию труда, а 9154 работникам помогли оформиться официально. Дополнительные доходы принесут и те организации (16 718), которые платили зарплату ниже средней по отрасли, в том числе ниже МРОТ.

Обнаружено 583 земельных участка, используемых не по целевому назначению, в контролирующие органы направлено 573 материала.

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Бусаргин назвал несколько районов, где работа по мобилизации доходов не ведется или ведется очень слабо. Местных работников экономического блока Бусаргин посоветовал поменять.

- Главам администраций города Шиханы, Духовницкого района, Перелюбского района, поселка Михайловский, Новобурасского и Романовского районов стоит переформатировать сотрудников, отвечающих за экономический блок. Проявление слабости в этом направлении тормозит реализацию новых социальных проектов, - заявил Роман Бусаргин.

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