Девушка в Балакове зарезала своего парня, когда он попытался копаться в ее телефоне

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В минувшую пятницу в Балаково разыгралась семейная драма. Закончившаяся ударом ножа в сердце.

Вечером в пятницу молодой человек и его девушка поссорились в квартире дома на улице Заречная. Причиной стала ревность и подозрения. Которые высказал мужчина в адрес женщины. Чтобы выяснить. Прав ли он, мужчина взял телефон своей девушки, чтобы проверить содержание переписок. В результате начавшейся потасовки, когда девушка попыталась отобрать телефон, у нее в руках оказался кухонный нож. Она нанесла лишь один удар и его оказалось достаточно – нож пробил сердце мужчины. Он умер на месте.

Скорую помощь вызвала на место драмы сама подозреваемая, врачи сообщили о случившемся в полицию и СКР. 25-летняя девушка сейчас задержана, она подробно рассказала обо всем и призналась в убийстве.

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