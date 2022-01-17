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Общество17 января 2022 10:15

Радаев раскритиковал темпы строительства дома для врачей новой инфекционной больницы

Губернатор также посетил стройку онкоцентра и участок реконструируемой набережной
Источник:kp.ru
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Дом для врачей находится на начальном этапе строительства

Дом для врачей находится на начальном этапе строительства

Резкой критике подверг сегодня, 17 января, губернатор Валерий Радаев темпы строительства жилья для врачей новой инфекционной больницы в Елшанке.

Многоквартирный дом для медиков сейчас на начальном этапе - ведется монтаж блоков, после которого начнется кирпичная кладка. На объекте, по словам подрядчика, сейчас работают 35 человек.

Радаев заявил, что этого недостаточно, а темпы работ категорически низкие. Задачу ускориться и незамедлительно исправить положение дел он поставил как подрядчику, так и курирующим объект чиновникам.

Ему пообещали, что вскоре все исправят - газовую линию, которая мешают установке второго башенного крана вскоре перенесут и темпы строительства сразу вырастут.

Также сегодня Радаев посетил строительство онкологического центра, где идут отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Планируется в конце января - начале февраля запустить постоянное теплоснабжение.

Стройка онкоцентра вскоре получит постоянное отопление

Стройка онкоцентра вскоре получит постоянное отопление

На набережной, где идет очередной этап берегоукрепительных работ, глава региона осмотрел как рабочие приступают к новому участку от ул. 2-ая Садовая до ул. Б.Садовая, протяженностью 1169 метров.

Сейчас там демонтируют старые железобетонные плиты парапета, с февраля начнут шпунтовые работы.

По проекту набережной на новом участке будут обустроены прогулочные зоны, игровые детские площадки, велосипедные дорожки и др.

На набережной приступили к новому участку берегоукрепления

На набережной приступили к новому участку берегоукрепления

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