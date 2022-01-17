В Саратовской области на Крещение будут оборудованы около 40 мест для купаний

Купания на Крещения состоятся, но без массовости

Более 40 мест для крещенских купаний будет подготовлено в 2022 году. Об этом сообщили в региональном МЧС. Из-за этого усиленный режим работы предполагается на 18 и 19 января для областных и городских спасателей, сотрудников МЧС, медиков скорой помощи.

Сейчас городскими администрациями согласовываются и подготавливаются места для купаний. Известно, что в Саратове можно будет окунуться в оборудованные купели на Набережной, на новом городском пляже и в Затоне, в Энгельсе – на городском пляже. Всех, кто собирается принять участие в крещенских купаниях предупреждают о соблюдении социальной дистанции и настоятельно рекомендуют посещать только специально оборудованные купели, где будут работать спасатели.

В администрации Саратова, впрочем, напомнили, что массовые мероприятия в условиях пандемии не планируются.

- Места для совершения обряда будут подготовлены и оборудованы, однако, никаких массовых мероприятий, связанных с этим, не запланировано. В РПЦ, как известно, из-за эпидемической ситуации рекомендуют не совершать в этом году крещенских купаний. Администрация города также призывает верующих прислушаться к данной просьбе. – сообщили в администрации Саратова.

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