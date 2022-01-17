В январе в Саратовской области родились Тамерлан, Доминика и Максалина

В Саратовской области с начала года родились 519 детей

В Саратовской области за первые недели января родились 519 детей – 260 девочек и 259 мальчиков.

В Загсе зарегистрированы 187 малышей в Саратове, 92 – в Энгельсе и 42 – В Балакове.

Первые четыре двойни зарегистрированы в Энгельсе, Вольске и Ершове, из них три пары - двойняшки -девочки. Об этом сообщила «КП-Саратов» начальник областного управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Традиционно в ЗАГСах фиксируют редкие имена новорожденных. Для мальчиков такими стали Герман и Тамерлан; а для девочек – Азалия, Доминика, Максалина, Феоктиста.

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