Депутаты Саратовской облдумы хотят меньше говорить

Депутаты хотят меньше выступать и обсуждать, чтобы не затягивать заседания

Инициативу еще больше ограничить возможности выступлений и обсуждений вынесли на заседание комитета парламента

В Саратовской областной думе ряд депутатов предлагают проект изменений в регламент парламента, общий смысл которых – сократить время выступлений и обсуждений законопроектов.

Как пояснил на заседании комитета по госстроительству один из соавторов инициативы, зампред облдумы единоросс Алексей Антонов, цель изменений - предотвратить затягивание заседаний областной думы. Он напомнил, что бывали случаи, когда пользуясь положенными им минутами, некоторые депутаты затягивали заседания до рекордных 15 часов.

В числе основных предлагаемых изменений - обсуждение повестки дня сократить с трех минут до двух; выступление депутатов от фракций во время обсуждения бюджета - с семи до трех минут, выступления по обсуждаемым вопросам - с трех до одной минуты. Кроме этого, вводится запрет на вопросы к лицам, которые представляют кандидатов на высокие посты в правительстве, а также совет облдумы сможет определять хронометраж обсуждения отчета губернатора, сейчас на это отводится до 60 минут.

Против высказался представитель КПРФ Александр Анидалов, который попытался объяснить, что за три минуты он сможет быть понятнее всем, чем за двухминутное выступление. В результате проект изменений регламента вынесен на обсуждение комитета.

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