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Происшествия17 января 2022 7:56

Молодая похитительница аквариума в Саратове заявила, что давно мечтала завести рыбок

Никто не остановил девушку, которая вынесла объемный аквариум из магазина
Источник:kp.ru
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Девушка просто вынесла аквариум из магазина, минуя кассу

Девушка просто вынесла аквариум из магазина, минуя кассу

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове молодая, но уже ранее судимая 21-летняя девушка решила исполнить свою мечту и завести дома аквариумных рыбок. Но аквариум для них она решила взять в магазине бесплатно. Для этого она в одном из зоомагазинов выбирала различные товары для рыбок, а потом просто взяла с полки понравившийся ей аквариум и спокойно покинула магазин.

Полицейские нашли габаритный товар и похитительницу у нее дома. В свое оправдание девушка заявила, что давно мечтала о домашних рыбках.

Есть вероятность, что с учетом прежней судимости в ближайшее время девушке с мечтой о рыбках придется на время расстаться.

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