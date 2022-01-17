Молодая похитительница аквариума в Саратове заявила, что давно мечтала завести рыбок

Девушка просто вынесла аквариум из магазина, минуя кассу
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
В Саратове молодая, но уже ранее судимая 21-летняя девушка решила исполнить свою мечту и завести дома аквариумных рыбок. Но аквариум для них она решила взять в магазине бесплатно. Для этого она в одном из зоомагазинов выбирала различные товары для рыбок, а потом просто взяла с полки понравившийся ей аквариум и спокойно покинула магазин.
Полицейские нашли габаритный товар и похитительницу у нее дома. В свое оправдание девушка заявила, что давно мечтала о домашних рыбках.
Есть вероятность, что с учетом прежней судимости в ближайшее время девушке с мечтой о рыбках придется на время расстаться.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.