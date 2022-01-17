Молодая похитительница аквариума в Саратове заявила, что давно мечтала завести рыбок

Девушка просто вынесла аквариум из магазина, минуя кассу Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове молодая, но уже ранее судимая 21-летняя девушка решила исполнить свою мечту и завести дома аквариумных рыбок. Но аквариум для них она решила взять в магазине бесплатно. Для этого она в одном из зоомагазинов выбирала различные товары для рыбок, а потом просто взяла с полки понравившийся ей аквариум и спокойно покинула магазин.

Полицейские нашли габаритный товар и похитительницу у нее дома. В свое оправдание девушка заявила, что давно мечтала о домашних рыбках.

Есть вероятность, что с учетом прежней судимости в ближайшее время девушке с мечтой о рыбках придется на время расстаться.

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