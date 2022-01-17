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Общество17 января 2022 6:40

В Саратовской области запретят шуметь в гостиницах и санаториях

Шуметь будет нельзя после 21.00
Источник:kp.ru
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Депутаты областной думы предварительно одобрили изменения в областной закон «О тишине»

По предложению прокурора региона Сергея Филипенко, в закон кроме жилых домов, стоянок, заведений общепита и СНТ предлагается внести упоминания также «гостиниц, санатории, больницы и дома престарелых».

Закон действует в регионе с октября 2021 года и подразумевает штрафы за нарушение тишины после 21.00.

На заседании рабочей группы комитета по госстроительству в областной думе 17 января депутаты предварительно одобрили эти предложения прокуратуры и вынесли изменения в закон на заседание комитета.

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