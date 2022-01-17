Снегопад в понедельник пощадит Саратов

В понедельник 17 января в Саратовской области будет облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Впрочем, местами по области во второй половине дня синоптики обещают небольшой снежок.

Утром возможен небольшой туман с видимостью 500-1000 метров, а также небольшая изморозь.

В течение дня ветер будет меняться с западного на северо-западный и юго-западный, не слишком сильный - 6-11 м/с. Впрочем, местами обещаны порывы до 15-18 м/с.

Температура днём -4...-9°.

В Саратове днем 17 января температура воздуха −7…−5°, к вечеру до ...-3°.

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