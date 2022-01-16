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Происшествия16 января 2022 16:33

Спасатели в Саратове вытащили мальчика из 10-метрового колодца с водой

Ребенок госпитализирован
Источник:kp.ru
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Мальчика достали из 10-метрового колодца с водой

Мальчика достали из 10-метрового колодца с водой

Фото: Саратовская областная служба спасения

Днем 16 января спасатели вытаскивали из10-метрового колодца с водой упавшего туда ребенка.

Сигнал о ЧП поступил в областную службу спасения в 15:10. В Саратове в селе Березина Речка во дворе частного дома на улице Школьной мальчик упал в колодец с водой, глубиной 10 метров.

Используя альпинистское снаряжение спасатели достали из колодца замерзшего 10-летнего мальчика.

На скорой помощи его увезли в больницу, состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.

Как им образом ребенок оказался в колодце сейчас выясняют.

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