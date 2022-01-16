Три человека пострадали в лобовом столкновении под Вязовкой

ДТП под Вязовской
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Днем 16 января в Татищевском районе три человека пострадали в лобовом столкновении.
Авария случилась в 12.45 на втором километра автоподьезда к селу Вязовка от автодороги Нижний Новгород – Саратов.
Как сообщили в областной ГИБДД, 50-летний водитель Lada Kalina, выбрал небезопасную скорость движения, выехал на стречку и врезался во внедорожник Great Wall, которым управлял 37-летний мужчина.
Прибывшие спасатели доставили в больницу 68-летнюю пассажирку отечественной машины, водителя и еще одну 46-летнюю пассажирку легковушки увезли в больницу медики скорой помощи и Центра медицины катастроф.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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