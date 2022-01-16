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Происшествия16 января 2022 15:01

Три человека пострадали в лобовом столкновении под Вязовкой

Источник:kp.ru
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ДТП под Вязовской

ДТП под Вязовской

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 16 января в Татищевском районе три человека пострадали в лобовом столкновении.

Авария случилась в 12.45 на втором километра автоподьезда к селу Вязовка от автодороги Нижний Новгород – Саратов.

Как сообщили в областной ГИБДД, 50-летний водитель Lada Kalina, выбрал небезопасную скорость движения, выехал на стречку и врезался во внедорожник Great Wall, которым управлял 37-летний мужчина.

Прибывшие спасатели доставили в больницу 68-летнюю пассажирку отечественной машины, водителя и еще одну 46-летнюю пассажирку легковушки увезли в больницу медики скорой помощи и Центра медицины катастроф.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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