Три человека пострадали в лобовом столкновении под Вязовкой

ДТП под Вязовской Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 16 января в Татищевском районе три человека пострадали в лобовом столкновении.

Авария случилась в 12.45 на втором километра автоподьезда к селу Вязовка от автодороги Нижний Новгород – Саратов.

Как сообщили в областной ГИБДД, 50-летний водитель Lada Kalina, выбрал небезопасную скорость движения, выехал на стречку и врезался во внедорожник Great Wall, которым управлял 37-летний мужчина.

Прибывшие спасатели доставили в больницу 68-летнюю пассажирку отечественной машины, водителя и еще одну 46-летнюю пассажирку легковушки увезли в больницу медики скорой помощи и Центра медицины катастроф.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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