С каких улиц в Саратове будут 16 января эвакуировать машины

Сегодня вечером, 16 января, и ночью в Саратове будут ограничены парковка и проезд по нескольким улицам, где проведут комплексную уборку снега. Вместе с сотрудниками ГИБДД и служб эвакуации будут убирать машины, мешающие вывозу снега. На штраф стоянки отправятся машины, которые припаркованы с 20.00 до 00.00 по улице Рахова (от 1-й Садовой до Соколовой), по Московской (от Астраханской до Чапаева, а также на пересечении с Аткарской), а с 20.00 до 05.00 следующего дня – по улице Черниговская от Чкалова до Романтиков.

Сегодня ночью улицы и тротуары Саратова будут убирать 328 спецмашин.

Завтра, с 08.00 до 16.00 часов, комплексная очистка будет производиться на ул. Посадского (от Рахова до Пугачева), на дублере улицы Антонова (от трамвайного переезда в сторону Топольчанской).

Сегодня днём в ходе уборки было эвакуировано 10 автомобилей.

Обращаем внимание, что ведутся работы по патрулированию центральных улиц и основных магистралей:

⁃ ул. Советская;

⁃ ул. Мамонтовой;

⁃ ул. Тархова;

⁃ ул. Ламповая;

⁃ ул. Чехова;

⁃ ул. Антонова;

⁃ ул. Соборная;

⁃ ул. Радищева;

⁃ ул. Б. Горная;

⁃ 1-ый проезд Строителей;

⁃ ул. Шелковичная;

⁃ ул. Клочкова;

⁃ ул. Электронная;

⁃ ул. Танкистов;

⁃ ул. Осипова;

⁃ 2-ой Магнитный проезд;

⁃ ул. Слонова;

⁃ ул. Пугачева;

⁃ ул. Рахова.

Обращаем внимание, что ведутся работы по патрулированию центральных улиц и основных магистралей:

⁃ ул. Советская;

⁃ ул. Мамонтовой;

⁃ ул. Тархова;

⁃ ул. Ламповая;

⁃ ул. Чехова;

⁃ ул. Антонова;

⁃ ул. Соборная;

⁃ ул. Радищева;

⁃ ул. Б. Горная;

⁃ 1-ый проезд Строителей;

⁃ ул. Шелковичная;

⁃ ул. Клочкова;

⁃ ул. Электронная;

⁃ ул. Танкистов;

⁃ ул. Осипова;

⁃ 2-ой Магнитный проезд;

⁃ ул. Слонова;

⁃ ул. Пугачева;

⁃ ул. Рахова.