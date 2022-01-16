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Происшествия16 января 2022 10:42

В Саратовской области пенсионерка погибла, катаясь на тюбинге

Женщина ударилась головой о перила моста
Источник:kp.ru
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
На месте ЧП работали следователи СКР

На месте ЧП работали следователи СКР

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 15 января 65-летняя жительница Ртищево погибла, катаясь на тюбинге.

ЧП случилось на улице Мостовая, где есть необорудованный спуск. Именно здесь женщина со своей знакомой решили покататься на тюбинге. Склон моста здесь оборудованный поручнямии по предварительным данным регионального СУ СКР, при спуске 65-летняя женщина ударилась головой о поручень.

Пострадавшая скончалась на месте - прибывшая по вызову бригада скорой помощи уже ничем не смогла ей помочь, медики только зафиксировали смерть женщины.

СК организовал доследственную проверку. На месте ЧП следователь запротоколировал у погибшей повреждение в области затылка справа. роводится судебно-медицинское исследование.

- Катание со склонов и горок на тюбингах – самое популярное и одновременно травмоопасное занятие, поэтому выбирайте для данного вида развлечений только специально подготовленные трассы со снежной поверхностью и не забывайте о правилах безопасности, - предупредили в СКР.

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