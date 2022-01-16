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Здоровье16 января 2022 8:11

В Саратовской области от коронавируса скончались за сутки 12 человек

С начала пандемии от COVID-19 умерли 5223 человека
Источник:kp.ru
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В Саратовской области за минувшие сутки в коронавирусных госпиталях скончались 12 пациентов.

Причиной смерти стал непосредственно COVID-19.

- Скончались семеро женщин и пятеро мужчин в возрасте от 36 до 76 лет, - уточнили "КП-Саратов" в региональном министерстве здравоохранения.

Таким образом, с начала пандемии в Саратовской области от коронавируса умерли уже 5223 человека.

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