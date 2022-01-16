Над автокассами в Саратове нависли опасные глыбы льда

Над автокассами в Саратове огромные глыбы льда могут в любой момент упасть на головы прохожих

Выезжающие из Саратова на автобусах и гости города подвергают свою жизнь опасности при посадке и высадке на площади у саратовского вокзала. Над улицей Аткарская у автокасс перевозчиков «Властелин» и «Ной» зависли огромные ледяные глыбы, которые уже который день не убраны и могут нанести прохожим серьезные увечья или даже смертельную травму.

Упасть огромные сосульки могут в любой из моментов оттепели, которые в последние дни часто сменяют морозы.

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У здания на привокзальной площади по адресу Московская, 163 ежедневно проходят тысячи людей, поскольку кроме касс междугородних пассажирских компаний здесь расположен офис Сбербанка.

Наш корреспондент фиксирует, что лед с края крыши не убран уже несколько дней. Гигантские сосульки попали даже в фотоотчет мэрии об уборке города от снега.

Мэрия отчиталась об уборке снега, но глыбы льда остались на месте. Фото пресс-службы администрации Саратова

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