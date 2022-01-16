В Саратовской области число заразившихся коронавирусом за сутки возросло до 250

К утру 16 января в Саратовской области выявлены 250 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего новых больных в Саратове – 102 человека, в Энгельсском районе — 26, в Балаковском — 22, в Ртищевском — 16, в Пугачевском — 11.

В возрастных группах лидирует по числу заболевших категория 30-49 лет, сразу 78 пациентов в таком возрасте. Детей до 14 лет 22, пациентов старше 65 лет – 59.

У подавляющего большинства признаки ОРВИ (214 пациентов), с пневмонией 30 человек.

Сегодня на стационарном лечении находятся 1 053 человека, на амбулаторном — 3 802.

Общее количество заболевших коронавирусом в Саратовской области с начала пандемии составило 136 264 человека, выздоровели из них 126 372 человека, за сутки — 594.

Напомним, еще 12 января заболевших за сутки было только 147.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.