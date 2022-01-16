Володин предложил ректорам выбрать участки под общежития в Саратове

Вячеслав Володин

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил саратовским властям вместе с ректорами вузов выбрать земельные участки для строительства новых общежитий в Саратове.

Участки в городе освободились после расселения аварийных домов.

- Город освободил большое количество земельных участков, которое имеет право использовать под социальное жилье, под строительство школ, садиков, благоустройство, создание парков, спортивных площадок.

Уважаемые коллеги ректоры, вместе с Михаилом Александровичем, из освободившихся земельных участков, учитывая, что они могут находиться недалеко от вузов, отобрать те участки, которые можно использовать под общежития для студентов, - заявил Володин.

По его мнению, эти площадки долго пустовать не будут.

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