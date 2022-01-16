Неправильная топка печи обернулась сгоревшим домом в Вольском районе

Сегодня ночью сгорел жилой дом в Вольском районе.

Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил 16 января в 02.48.

Полыхали частный деревянный дом и надворные постройки в поселке Сенной.

На тушение пожара выехалои три пожарных расчета. Они локализовали возгорание на площади в 81 кв. метр, затем огонь ликвидировали.

По предварительным данным пожар произошёл из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

На ЧП никто не пострадал.

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