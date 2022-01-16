Неправильная топка печи обернулась сгоревшим домом в Вольском районе

Сегодня ночью сгорел жилой дом в Вольском районе.
Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил 16 января в 02.48.
Полыхали частный деревянный дом и надворные постройки в поселке Сенной.
На тушение пожара выехалои три пожарных расчета. Они локализовали возгорание на площади в 81 кв. метр, затем огонь ликвидировали.
По предварительным данным пожар произошёл из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
На ЧП никто не пострадал.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.