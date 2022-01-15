Фото с места ЧП

В Саратове за два миллиона отремонтируют мост, где упал грузовик, об этом сообщила городская администрация.

- На ремонтные работы путепровода в Заводском районе городской бюджет направил два миллиона рублей. Уже ведется поиск подрядной организации, - сообщил Михаил Исаев о путепроводе на 1 жилучастке.

Напомним, ЧП случилось 15 июля 2021 года. По адресу Орджоникидзе, 1 в 14:50 с моста упал грузовик. Он приземлился на газовую трубу, произошло сильное возгорание.

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