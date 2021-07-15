В Заводском районе на газовую трубу упал с моста грузовик

Фото регионального МЧС
Сегодня, 15 июля, в Заводском районе Саратова с моста упал грузовик.
Региональное МЧС получило сообщение о происшествии на Орджоникидзе, 1 в 14:50.
По предварительным данным ЕДДС, на 1-м жилучастке зафиксировано сильное возгорание, произошедшее из-за падения грузовика на газовую трубу. Информация об инциденте уточняется.
На место выехали все необходимые службы. Глава города Михаил Исаев поручил руководству администрации Заводского района докладывать о ситуации раз в 15 минут.
UPD:
- Движение по путепроводу на 1-м жилучастке временно остановлено. Службы проводят необходимые мероприятия, подача газа прекращена. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует, - сообщает мэрия.
В МЧС уточнили марку грузовика – КамАЗ. Газ перекрыли, но огонь ещё полностью не потушили.
Огонь потушили в 15:29.
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