В Заводском районе на газовую трубу упал с моста грузовик

Фото регионального МЧС

Сегодня, 15 июля, в Заводском районе Саратова с моста упал грузовик.

Региональное МЧС получило сообщение о происшествии на Орджоникидзе, 1 в 14:50.

По предварительным данным ЕДДС, на 1-м жилучастке зафиксировано сильное возгорание, произошедшее из-за падения грузовика на газовую трубу. Информация об инциденте уточняется.

На место выехали все необходимые службы. Глава города Михаил Исаев поручил руководству администрации Заводского района докладывать о ситуации раз в 15 минут.

UPD:

- Движение по путепроводу на 1-м жилучастке временно остановлено. Службы проводят необходимые мероприятия, подача газа прекращена. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует, - сообщает мэрия.

В МЧС уточнили марку грузовика – КамАЗ. Газ перекрыли, но огонь ещё полностью не потушили.

Огонь потушили в 15:29.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.