В Саратове расчистили дорогу, где днем не смогла проехать «скорая»

Дорогу на Лунной расчистили

Сегодня, 15 января, в Ленинском районе Саратова расчистили дорогу, где днем не смогла проехать «скорая». Администрация района оперативно прокомментировала публикацию «КП-Саратов».

Напомним, ранее горожане пожаловались, что в 3-м Дачном микрорайоне, по адресу улица Лунная, 43В «скорая помощь» не смогла подъехать к дому и врачу пришлось идти до места пешком.

Сейчас же, согласно предоставленным кадрам, дорога к дому расчищена.

- Проведены работы по расширению проезжей части по ул. Лунная, а также по расчистке дворовой территории, - сообщили в администрации.

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