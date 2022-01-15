В Ленинском районе врачам «скорой» пешком шли до больного из-за неочищенной дороги

Фото от очевидца

Сегодня, 15 января, в Ленинском районе Саратова врачам «скорой помощи» пришлось пешком идти до больного из-за нечищеной дороги. Об этом «КП-Саратов» сообщили недовольные горожане.

Проблемы с уборкой снега наблюдаются в 3-м Дачном микрорайоне. Жители дома по адресу Лунная 43В, заметили, как во дворе врач «скорой помощи» идет на вызов пешком, потому что машина медиков не смогла проехать по заснеженной дороге. Рядом, по адресу Лунная, 43а расположена Детская поликлиника № 16. Проезд в нее также затруднен.

- А если нужно больного забирать, как его к «скорой» будут транспортировать? – задаются резонным вопросом горожане.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.