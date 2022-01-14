Молодой хозяин квартиры на улицы Лисина не смог остановиться в прописывании у себя иностранцев

Сидеть дома и никуда не выезжать предписали 25-летнему саратовцу полицейские, которые обнаружили в его квартире 24 иностранца.

Все в реальности там не проживали, но были прописаны хозяином квартиры в период с ноября по декабрь 2021 года. Квартира в доме на улице Лисина не повзолила бы проживать там такому количеству людей, что хозяином и не планировалось – он занимался фиктивной постановкой на учет иностранцев. При этом мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Сейчас на него возбудили новое уголовное дело по знакомой ему статье.

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