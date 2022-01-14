Обслуживающего мост через Волгу подрядчика осудили за коррупцию на восемь лет

В Саратове вынесли приговор пытавшемуся дать взятку чиновнику представителю коммерческой организации. Сегодня, 14 января, подробностями поделились в пресс-службе регионального СУ СК.

Судом и следствием установлено, что саратовская «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» заключила с неким ООО из Чебоксар контракт на обеспечение безопасности моста «Саратов-Энгельс» и эстакады через реку Гуселка на дороге из облцентра в Усть-Курдюм. Но, оказалось, что у организации не было допуска к данным работам.

Представитель общества обратился к замначальника отдела «Дирекции» с предложением дать 10% от суммы контракта (1 327 781 рублей) за то, чтобы чиновники «закрыли глаза» на отсутствие допуска. Мужчина согласился и сообщил о незаконном предложении в правоохранительные органы.

1 июня представитель компании передал замначальника отдела часть взятки в 110 тысяч рублей. Во время встречи его задержали сотрудники регионального УФСБ.

Мужчину приговорили к восьми годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 6 638 906 рублей.

Согласно информации с сайта госзакупок, речь идёт о чебоксарском обществе с ограниченной ответственностью «Индустрия».

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