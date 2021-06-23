Охраной моста Саратов — Энгельс и эстакады через Гуселку занимается организация без допуска

Мост Саратов-Энгельс

ГКУ Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» замешана в деле о даче взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено следователями СУ СКР в Саратове.

Взятку пытались дать чиновникам представители ООО из Чебоксар, которое выиграло конкурс на техническое обслуживание и охрану автомобильного моста Саратов — Энгельс и эстакады через Гусельский овраг.

- Был заключен государственный контракт, предметом которого являлось выполнение работ по обслуживанию инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности мостового перехода «Саратов — Энгельс» (автодорожный мост через реку Волга) и эстакады через реку Гуселка на автомобильной дороге «Саратов — Усть-Курдюм». При этом выяснилось, что у сотрудников данной организации отсутствовал допуск к проведению указанных работ, — сообщили в региональном СУ СКР.

Представитель общества обратился к заместителю начальника отдела ГКУ и предложил взятку в сумме 1 327 781 рубль, то есть в размере 10% от суммы контракта, чтобы тот не замечал этого факта. Начальника отдела ГКУ сообщил об этом в правоохранительные органы.

- 1 июня 2021 года представитель общества с ограниченной ответственностью передал заместителю начальника отдела ГКУ, действовавшему в рамках оперативного мероприятия, посредством банковского перевода денежные средства в размере 110 тыс. рублей, являющиеся частью от указанной общей суммы взятки, — уточнили в СКР.

Представителя коммерческой организации задержали сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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