Володин предложил завершить оставшиеся в Саратове долгострои

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Председатель ГД Вячеслав Володин предложил властям Саратовской области провести ревизию всех недостроенных домов, дольщики которых уже получили денежные компенсации, для того, чтобы найти возможность их достроить.

Один из таких долгостроев находится рядом со стадионом «Спартак».

Володин отметил, что вскоре здание начнет ветшать, разрушаться и будет представлять опасность. Юридические лица, которые сейчас владеют там частью жилплощади, "не знают, что делать". Спикер предложил их собирать, помогать в поиске решений и вместе достроить эти долгострои. Часть квартир здесь можно будет предоставлять многодетным семьям и детям-сиротам региона.

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