Машину придавило деревом

Сегодня, 13 января, в Саратове заснеженное дерево рухнуло на автомобиль, об этом сообщают горожане в группе «ЧП в Саратове» ВКонтакте.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе, по адресу Шелковичная, 130. Под тяжестью снега дерево упало на иномарку. Пострадал серебристый Daewoo Matiz

Напомним, завтра в Саратове ожидается сильный ветер и метель. Снегопад закончится только в субботу.

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