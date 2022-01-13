В Саратове будет снежно и холодно

Завтра утром, 14 января, в Саратове обещают метель и морозы до -25 градусов, об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

На город движется сильный мороз. Ночью в пятницу в Саратовской области столбик термометра опустится до -25 градусов. Также усилится юго-западный ветер Его скорость будет составлять около 15 м/с, а отдельные порывы достигнут 20 м/с. Начнется метель.

В Саратове утром температура составит -22 градуса, а днем будет сильная метель.

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