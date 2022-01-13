В Саратове детей эвакуировали из школ

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По сообщениям очевидцев в эти минуты из гимназии №3 на перекрестке Большой Казачьей и Степана Разина эвакуировали учеников и персонал.
Некоторые дети даже не успели надеть верхнюю одежду и выбежали под снегопад в рубашках.
Срочная эвакуация по данным источника «КП-Саратов» связана с поступившим письмом об угрозе теракта.
UPD. В оперативных службах подтвердили, что эвакуация идет во всех школах города.
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