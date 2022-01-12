Саратовских врачей готовят к Омикрону: кому придется тяжелее всего

Омикрон уже на подходе, первый удар придется на поликлиники Фото: Иван МАКЕЕВ

Число госпитализаций больных с омикрон-штаммом растет по всему миру, как и число зараженных. Скорость распространения данного варианта вируса – выше, чем у «Дельты».

Об этом на видеоселекторном совещании в минздраве Саратовской области медицинским работникам региональных больниц и поликлиник рассказал главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения области Алексей Данилов.

По поручению главы ведомства Олега Костина он проинформировал медработников области о специфике данного заболевания, а также о применяемых в настоящее время методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации после Омикрона.

Алексей Данилов подчеркнул, что в клинической картине штамма доминируют першение в горле, лихорадка, мышечные боли (гриппоподобная симптоматика).

Также существует возможность сочетанного инфицирования (Омикрон плюс грипп).

Олег Костин отметил, что сегодня, когда Омикрон массово не зашел в область, важно максимально полно и оперативно проинформировать медицинское сообщество об особенностях начала и течения данного штамма вируса, его признаках и клинической картине.

- Скорее всего, основной наплыв пациентов с Омикроном будет ощущаться в поликлиниках. Нам важно, чтобы врачи и медперсонал первичного звена были к этому готовы.

Но нужно, чтобы и население принимало активное участие в этой работе, прежде всего, посредством вакцинации в сочетании с последующей ревакцинацией «Спутником V», так как она, как говорят ученые, снижает риск тяжелого течения и фатальных последствий, - отметил Олег Костин.

Он особо подчеркнул – что коронавирус может явиться триггером развития основных и хронических заболеваний у людей, поэтому сегодня, как никогда важно уделить самое пристальное внимание своему здоровью людям из группы риска.

- Если вы имеете хронические заболевания, к примеру, сердечно-сосудистые, онкологические, неврологические, дыхательные, сахарный диабет, болезни почек и так далее, сейчас есть время подлечиться. Омикрон может вызвать их стремительное развитие, что значительно осложнит дальнейшее лечение.

Также напоминаю, что в регионе действует программа диспансеризации, в том числе углубленная. Чтобы вовремя выявить изменения, чтобы начать превентивное лечение – как раз на это и нацелена диспансеризация. Вам проверят кровь, сосуды, сделают компьютерную томографию по показаниям, проведут еще ряд сложных и дорогостоящих процедур. Причем абсолютно бесплатно. Пройти диспансеризацию можно в любое удобное время в поликлинике по месту жительства, - отметил Олег Костин.

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