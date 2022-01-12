В подъезде дома в Ленинском районе найден труп с изрезанным лицом

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 11 января на лестничной площадке второго этажа многоквартирного дома УК ДОС в Саратове местные жители наткнулись на страшную находку - тело убитого 52-летнего мужчины.

Признаки насильственной смерти были в буквальном смысле "налицо" - колото-резанные ранения в области лица и шеи.

Следователи Ленинского района СУ СКР возбудили дело об убийстве. Совместно с оперативниками уголовного розыска ОП № 7 по Саратову идет поиск убийц.

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