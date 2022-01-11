Министр Петаев рассказал, какие дороги и мосты отремонтируют в Саратовской области

В Саратовскую область поступит федеральная субсидия в 1 млрд 655 млн рублей, за счет которой отремонтируют 54,6 км трасс, несколько мостов и путепроводов.

Планы по ремонтам озвучил 10 января региональный министр транспорта и дорожного строительства Алексей Петаев на совещании у председателя правительства Саратовской области.

В работу в текущем году возьмут:

- а/д «Новоузенск - Основной» (10 км);

- а/д «Озинки - Перелюб» в Озинском районе (9 км);

- а/д «Царевщина - Барнуковка» - автомобильная дорога «Куриловка - Елховка» в Балтайском районе (10,9 км);

- а/д «Базарный Карабулак - Вязовка - Садовка» в Базарно-Карабулакском районе (10,9 км);

- а/д «Автоподъезд к п. Жадовка от автомобильной дороги «Р-208» (5 км);

- а/д «Шереметьевка - Урицкое - Широкий Карамыш - Большие Копены» в Лысогорском районе (8,5 км);

- мост через Глебучев овраг по ул. им. Чернышевского Н.Г. в г. Саратове

- мост через реку Аткара по ул. Телефонная в г. Аткарске;

- путепровод через железную дорогу по ул. Чернышевского – ул. Садовая в г. Аткарске;

- продолжение работ по ремонту моста «Саратов-Энгельс»;

- продолжение работ по ремонту моста через р. Большой Иргиз на автомобильной дороге «Пугачев – Перелюб» в Пугачевском районе.

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