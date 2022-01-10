Неизвестный мужчина замерз насмерть в центре Саратова

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

На Большой Казачьей в Саратове днем 10 января нашли замерзшего насмерть мужчину.

Труп неизвестного обнаружили жители дома №22. Вызванные ими медики скорой помощи подтвердили смерть мужчины.

Следователи регионального СУ СКР провели осмотр тела и места ЧП - признаков насильственной смерти не нашли.

- По предварительным данным, смерть мужчина могла наступить в результате переохлаждения, - уточнили в СК.

Сейчас следователи выясняют личность погибшего, а также все обстоятельства произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование.

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