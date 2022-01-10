Сквер министерства образования в Саратове оформили «Доской успеха молодежи» с ошибками

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На установленной в Саратове на улице Московская «Доске успеха молодежи» нашли массу орфографических ошибок.
Пользователь ВК Илья Кобзев поделился своими наблюдениями об уровне грамотности саратовских чиновников, которые установили «Доску успеха молодежи Саратовской области» с многочисленными орфографическими ошибками и опечатками.
Он предложил развлечение - найти как можно больше ошибок в текстах и поинтересовался - не стыдно ли чиновникам перед ребятами?
На многочисленных стендах, где перечислены успехи молодых саратовцев вместо имени «Александр» написано «Алексанр», в слове «энгельсский» пропущена одна «с», путаница с падежами вроде «призер Всероссийской олимпиадЕ школьников по правО", и «бронзовым призером» вместо «бронзовый призер» и т.д.
По иронии судьбы доска установлена в сквере первой учительницы возле министерства образования Саратовской области.
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