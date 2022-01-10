Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 8:37

В Ртищево женщине воткнули нож в сердце

В убийстве подозревают 73-летнего мужчину
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В городе Ртищево Саратовской области прохожие наткнулись на тело женщины с пробитым сердцем.

Труп 41-летней местной жительницы нашли на улице 8 января возле подъезда многоквартирного дома по улице Красной.

- Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшей стало колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением сердца, - сообщили в региональном СУ СКР. Местный отдел СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Известно. что уже установлен подозреваемый - 73-летний местный житель, сейчас с ним проводятся следственные действия.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.