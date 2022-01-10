В Ртищево женщине воткнули нож в сердце

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В городе Ртищево Саратовской области прохожие наткнулись на тело женщины с пробитым сердцем.

Труп 41-летней местной жительницы нашли на улице 8 января возле подъезда многоквартирного дома по улице Красной.

- Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшей стало колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением сердца, - сообщили в региональном СУ СКР. Местный отдел СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Известно. что уже установлен подозреваемый - 73-летний местный житель, сейчас с ним проводятся следственные действия.

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