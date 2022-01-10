В Марксовском районе впервые за 15 лет родились тройняшки

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В Саратове за 2021 год родились всего четыре тройни. В Марксе такое чудо произошло впервые за 15 лет!

Тройняшки малыши появились на свет в сентябре 2021 года в семье Дадашовых. Два братика и сестренка.

С самых первых дней детки находятся под патронажем Клиники Педиатрии Доктора Трухманова г. Маркс, а также, в рамках проекта "Здоровая многодетная семья" получают бесплатную медицинскую помощь как многодетная семья.

Для Клиники Педиатрии Доктора Трухманова @pediatriya.truhmanova наблюдение за тройняшками - большая ответственность.

В Новогодние праздничные дни детки заболели, у них поднялась температура. Мама забеспокоилась, и попросила врача приехать на дом, чтобы не вести малышей в клинику. И конечно, несмотря на то, что выезд врача на дом не входит в объём обслуживания по проекту "Здоровая многодетная семья", Педиатрия Трухманова, как социально ориентированный бизнес, не смогла отказать в такой уникальной ситуации, и руководство клиники приняли решение помочь и оказать медицинскую помощь малышам на дому совершенно бесплатно.

Врач-педиатр @pediatriya.truhmanova Соколова Татьяна Александровна 5 января выезжала на осмотр тройняшек, провела консультацию и сделала все необходимые рекомендации и назначения на дому.

Руководство клиники убеждены, что бизнес, это не только прибыль, но и служение пациентам. Бывает так, что помощь намного важнее прибыли.

Мама малышей выразила благодарность руководителям и врачам клиники.